Таким людям будут выдавать справку, а данные будут вноситься в электронную систему.

Справки о медицинских противопоказаниях, которые делают невозможной вакцинацию от COVID-19, учителям будет выдавать семейный врач.

Об этом заявил в эксклюзивном интервью Радио Свобода министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Когда мы говорим об учителях, мы говорим, что они будут либо отстранены от работы, либо вакцинироваться. В приказе говорится об обязательности вакцинации, помимо обоснованных медицинских противопоказаний, когда нельзя по состоянию здоровья. Но, поверьте, это небольшой процент людей – это 3-4% всего. Это сформировано, возможно, такой миф о том, что многим людям нельзя вакцинироваться", – сказал министр.

По его словам, предоставление справок о наличии противопоказаний будет под строгим контролем.

Читайте такжеС 18 октября еще четыре области перейдут в "красную" зону карантина: список"Сейчас мы все делаем для того, чтобы предотвратить сразу любые подделки. Это будет в электронной системе здравоохранения. И справка так же будет выдаваться, как и COVID-сертификат. Врач, который выдает эту справку, будет делать медицинскую запись в электронной системе. И эту медицинскую запись можно спокойно отследить, почему конкретному человеку дана справка о медицинском отводе, если раньше, например, не было записей про такую болезнь в истории болезни, которая ведется в электронном виде", – проинформировал Ляшко.

Как сообщал УНИАН, в Минздраве утвердили перечень профессий, вакцинация для которых является обязательной. В перечне, в частности, педагоги.

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Автор: Светлана Закелова