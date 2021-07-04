У 47-летнего мужчины не было хронических заболеваний.

Названа предварительная причина смерти 47-летнего жителя Винницы спустя несколько часов после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer.

Как сообщили вечером в субботу в Департаменте здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА, в течение часа после прививки человек чувствовал себя удовлетворительно, а через 3,5 часа у него появились жалобы на тошноту, потерю сознания. В 17:02 ему вызвали экстренную медицинскую помощь, которая в 17:10 прибыла на место и провела реанимационные мероприятия. В 18:02 медики констатировали смерть мужчины.

"Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19. Сообщаем, что 2 июля мобильной бригадой было вакцинировано 138 человек, НППИ в настоящее время не зарегистрировано. У 5 других лиц, которые привились из одного флакона с умершим - состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Случай смерти рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации профильного департамента ОГА. Установлено, что умерший не имел хронических заболеваний.

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"По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца. Признаков анафилаксии, шока, тромбоза нет. Расследование продолжается, ожидаем результаты морфо-гистологических исследований", - рассказали в ОГА. И напомнили, что вакцинация против COVID-19 не предотвращает развитие других заболеваний или смерти от других причин.

Смерть после прививки вакциной Pfizer: что известно

В Винницкой области 47-летний украинец умер через четыре часа после того, как сделал прививку вакциной Pfizer. Это произошло в пятницу, 2 июля.

Председатель комиссии биобезопасности при СНБО Сергей Комисаренко не считает смерть привитого вакциной Pfizer украинца связана с американским препаратом.

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Автор: Юрий Годован