Прививку мужчине сделали сегодня в 13:45. В 18:02 медики констатировали смерть мужчины.

В Винницкой области 47-летний украинец умер через четыре часа после того, как сделал прививку вакциной Pfizer.

Соответствующая информация поступила в Государственный экспертный центр Минздрава Украины.

Прививка против COVID-19 была проведена мобильной бригадой сегодня, 2 июля, в 13:45. В течение 1 часа после прививки неблагоприятное событие после иммунизации не было зафиксировано. В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. В 18:02 медики констатировали смерть мужчины.

По информации департамента охраны здоровья Винницкой области, мужчина получил прививку против COVID-19 вакциной Comirnaty/Pfizer-BioNTech. У 5 других лиц, которые прививались из одного флакона с умершим, состояние удовлетворительное.

Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19.

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Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента охраны здоровья Винницкой области.

Примечание: в Минздраве отмечают, что по протоколам расследования летальных исходов после прививки, ни один из них не связан с применением вакцин против COVID-19!!!

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Автор: Денис Прядко