Председатель комиссии подчеркнул, что альтернативы вакцинации пока нет.

Председатель комиссии биобезопасности при СНБО Сергей Комиссаренко не считает, что смерть привитого COVID-вакциной Pfizer украинца связана с американским препаратом.

Об этом он заявил в эфире Украина 24.

Комиссаренко отметил, что на сегодня Pfizer является одной из лучших вакцин. Поэтому этот случай, считает эксперт, обратит внимание всего мира.

Он отметил, что пока неизвестно обстоятельства смерти гражданина, поэтому выводов лучше всего избегать: "Для этого необходимо провести детальное обследование этого человека патологоанатомом, а затем определить причину смерти. Потому что человек, конечно, мог умереть и без всякой вакцинации. Мы знаем, сколько бывает случаев: молодые люди, остановка сердца, аритмия, еще какие-то причины. То есть, надо быть убежденным, что это связано с вакцинацией. Я думаю, во всем мире этот случай будет очень детально анализироваться".

Читайте такжеВ Украине есть четыре лаборатории, которые могут выявлять штамм "Дельта"Комисаренко отметил, что случаи тромбоза – "два на миллион" – ранее фиксировали после прививки AstraZeneca, у Pfizer "этот процент был еще ниже".

"Pfizer считается одной из самых безопасных вакцин. И я думаю, забегая вперед, что это не связано с вакцинацией", – заявил председатель комиссии.

Также он подчеркнул, что альтернативы вакцинации пока нет.

В ночь на 3 июля стало известно о смерти 47-летнего жителя Винницкой области через четыре часа после прививки вакциной Pfizer.

В течение 1 часа после прививки неблагоприятное событие после иммунизации не было зафиксировано. В 17:00 у пациента появились жалобы на тошноту, потеря сознания. Была сразу вызвана экстренная медицинская помощь, которая провела реанимационные мероприятия. В 18:02 медики констатировали смерть мужчины.

У 5 других лиц, которые прививались из одного флакона с умершим, - состояние удовлетворительное.

Случай смерти зарегистрирован как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19.

Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации/туберкулинодиагностики Департамента охраны здоровья Винницкой области.

Примечание: В Минздраве отмечают, что по протоколам расследования летальных исходов после прививки, ни один из них не связан с применением вакцин против COVID-19!!!

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Автор: Яна Ставская