Известно, что 47-летний мужчина умер после первой дозы вакцины Pfizer, которую получил на предприятии.

47-летний украинец, который умер спустя четыре часа после вакцинации препаратом Pfizer, ранее не обращался к медикам за помощью.

Об этом "Сегодня" рассказала директор департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой облгосадминистрации Ольга Задорожная.

По ее данным, мужчина получил первую дозу вакцины на предприятии.

"Как раз сейчас идет вскрытие, результаты которого, очевидно, будут известны к утру воскресенья. Вакцинация этого мужчины состоялась в 13:42, стало плохо ему в 18:00. Что касается симптомов, то я бы не сказала, что это реакция на вакцинацию. Прививка была для этого мужчины первой", – рассказала Задорожная.

По ее слова, ранее умерший мужчина не обращался к медикам за помощью.

"Он был абсолютно необследованным", – сказала Задорожная.

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Также чиновница утверждает, что работа мужчины не была связана с вредным производством. А у других людей, которым сделали прививку из того же флакона, не наблюдается никаких осложнений.

"Флакон вакцины использовался на шестерых человек. У пяти человек, которые были привиты из этого же флакона, никакой реакции не было. Всего же на предприятии были вакцинированы 135 человек, никаких реакций больше ни у кого не было", – уточнила Задорожная.

Примечание: В Минздраве отмечают, что по протоколам расследования летальных исходов после прививки, ни один из них не связан с применением вакцин против COVID-19!!!

Смерть после прививки вакциной Pfizer: что известно

В Винницкой области 47-летний украинец умер через четыре часа после того, как сделал прививку вакциной Pfizer. Это случилось в пятницу, 2 июля.

Председатель комиссии биобезопасности при СНБО Сергей Комиссаренко не считает, что смерть привитого COVID-вакциной Pfizer украинца связана с американским препаратом.

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Автор: Денис Прядко