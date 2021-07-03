47-летний украинец, который умер спустя четыре часа после вакцинации препаратом Pfizer, ранее не обращался к медикам за помощью.
Об этом "Сегодня" рассказала директор департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой облгосадминистрации Ольга Задорожная.
По ее данным, мужчина получил первую дозу вакцины на предприятии.
"Как раз сейчас идет вскрытие, результаты которого, очевидно, будут известны к утру воскресенья. Вакцинация этого мужчины состоялась в 13:42, стало плохо ему в 18:00. Что касается симптомов, то я бы не сказала, что это реакция на вакцинацию. Прививка была для этого мужчины первой", – рассказала Задорожная.
По ее слова, ранее умерший мужчина не обращался к медикам за помощью.
"Он был абсолютно необследованным", – сказала Задорожная.
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Также чиновница утверждает, что работа мужчины не была связана с вредным производством. А у других людей, которым сделали прививку из того же флакона, не наблюдается никаких осложнений.
"Флакон вакцины использовался на шестерых человек. У пяти человек, которые были привиты из этого же флакона, никакой реакции не было. Всего же на предприятии были вакцинированы 135 человек, никаких реакций больше ни у кого не было", – уточнила Задорожная.
Примечание: В Минздраве отмечают, что по протоколам расследования летальных исходов после прививки, ни один из них не связан с применением вакцин против COVID-19!!!
Смерть после прививки вакциной Pfizer: что известно
В Винницкой области 47-летний украинец умер через четыре часа после того, как сделал прививку вакциной Pfizer. Это случилось в пятницу, 2 июля.
Председатель комиссии биобезопасности при СНБО Сергей Комиссаренко не считает, что смерть привитого COVID-вакциной Pfizer украинца связана с американским препаратом.
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