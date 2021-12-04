С 6 декабря в Украине начнут действовать новые правила карантина.

По состоянию на утро субботы, 4 декабря, в Украине подтвердили еще 13 206 новых случаев инфицирование коронавирусом. Из них детей – 1 196, медработников – 200.

Об этом говорится в утренних данных Минздрава в Telegram.

За минувшие сутки в больницы с осложнениями вируса госпитализировали 2 764 больных; 436 человека в пятницу скончались, в то же время 22 765 удалось выздороветь.

С начала пандемии в Украине коронавирусом заболели 3 490 855 человек, из них 3 041 385 выздоровели, а 88 002 умерли.

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216 129 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 75 557 человек, полностью иммунизированы – 140 572 человека.

С начала вакцинальной кампании привиты 13 685 627 человек, из них получили первую дозу – 13 685 625 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 690 062 человека. Всего проведено 25 375 687 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Прогнозы по ситуации с коронавирусом в Украине

По прогнозам министра здравоохранения Виктора Ляшко, новая волна коронавируса может начаться в Украине в конце января.

В конце октября сообщалось, что в Украине третья неделя наблюдается спад заболеваемости COVID-19.

На следующей неделе Минздрав обещает рассмотреть возможный выход 8-9 областей из "красной" зоны карантина.

Вместе с тем с 6 декабря в Украине начнут действовать новые правила карантина.

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Автор: Яна Ставская