За неделю количество выявления новых случаев заболевания сократилось на 22%, госпитализаций - на 12%, среднесуточная смертность - на 14%.

В Украине третью неделю наблюдается спад заболеваемости COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил во время онлайн-брифинга.

"В Украине третью неделю продолжается спад заболеваемости COVID-19. За неделю количество выявления новых случаев заболевания сократилось на 22%, госпитализаций - на 12%, среднесуточная смертность - на 14%", - отметил министр.

Читайте такжеШтамм "Омикрон": в Минздраве рассказали о фиксации случаев в Украине

По словам Ляшко, уже вторую неделю подряд в Украине среднесуточное количество выписок из больниц пациентов, которые были госпитализированы с коронавирусной болезнью, на четверть преобладает над количеством госпитализированных.

Кроме того, за последнюю неделю количество ковидных пациентов в больницах уменьшилось на 14%.

Как сообщал УНИАН, в Украине 28 ноября обнаружено более 5,8 тыс. больных на COVID-19 госпитализированы более 2 тыс. человек, умерли – 297, выздоровели – более 10,4 тыс.

В Киеве и 18 регионах Украины сохраняются показатели "красной" зоны эпидемической опасности.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Антонина Доломанжи