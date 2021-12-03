Сейчас 8 областей потенциально готовы к выходу из нее.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечает, что на следующей неделе будет рассмотрен вопрос о возможном выходе 8-9 областей из "красной" зоны карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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Отвечая на вопрос, какие области вскоре могут выйти из "красной" зоны или же войти в нее, министр отметил: "Относительно областей, которые могут выйти: Министерство здравоохранения подало уже на Кабинет министров Украины просьбу созвать Комиссию ТЭБ и ЧС. Там потенциально готовы уже 8 областей выйти, завтра ожидаем еще и 9-ю. Поэтому на следующей неделе будет заседание комиссии ТЭБ и ЧС, где мы будем рассматривать этот вопрос".

Как сообщал УНИАН, в Министерстве охраны здоровья напомнили, что с 6 декабря в Украине начнут действовать новые правила карантина. В первую очередь, они коснутся невакцинированных украинцев.

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Автор: Таня Поляковская