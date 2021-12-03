Вместе с тем 37,2% взрослого населения Украины уже прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

В Украине вчера, 2 декабря, зафиксировали 13 777 новых случаев коронавируса. Среди них 1 279 детей и 222 медицинских работников. От осложнений умерли 509 человек, а 22 893 - выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировали 2 992 человека с подозрением или подтвержденным COVID-19.

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С начала пандемии обнаружили 3 477 649 случаев COVID-19. Из них 87 566 человек умерли от осложнений заболевания, а более 3 миллионов — выздоровели.

Всего в стране на сегодня провели 16 миллионов ПЦР-тестирований на коронавирус.

Коронавирус в Киеве: данные на 3 декабря 2021

За минувшие сутки, 2 декабря, в Киеве выявили 1 тыс. 376 больных коронавирусной болезнью COVID-19, 36 человек умерли от осложнений. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"1 376 подтвержденных случаев заболевания за сутки в столице. 36 человек умерли. Всего за период пандемии, в Киеве 7 620 летальных случаев. Подтвержденных случаев заболевания на сегодня – 303 205", – написал Кличко.

По его данным, заболели за прошедшие сутки: 795 женщин в возрасте от 18 до 94 лет и 463 мужчины в возрасте от 18 до 88 лет. А также 53 девочки от 7 месяцев до 17 лет и 65 мальчиков от 6 месяцев до 17 лет.

Среди тех, кто умерли: 21 женщина от 67 до 94 лет и 15 мужчин от 36 до 85 лет.

В больницы столицы за сутки, 2 декабря, госпитализировали 103 больных COVID-19 и 191 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 3 911 человек. Всего коронавирусную болезнь победили 263 244 жителя столицы.

"Больше всего случаев заболевания 2 декабря обнаружили в Днепровском районе — 210, в Дарницком — 204 и в Деснянском районе — 177 случаев", - говорится в сообщении.

Вакцинация от коронавируса в Украине

По данным Минздрава, по состоянию на 3 декабря в Украине сделано более 25 млн прививок от коронавируса. Сейчас 43,8% взрослого населения получили по крайней мере одну прививку, а 37,2% прошли полный курс вакцинации.

В частности, за минувшие сутки, 2 декабря, в Украине 206 710 человек вакцинированы от коронавируса. Из которых одну дозу вакцины получили 70 581 человек, а полностью иммунизированные (получили две дозы) - 136 129.

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 13 610 070 человек. Из них получили одну дозу вакцины - 13 610 068 людей, а полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 549 490 человек.

В общем количестве в стране проведено 25 159 558 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что известно

Авторы: Виктория Гордиенко, Наталья Хаджи