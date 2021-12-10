Еще одна область стала "оранжевой".

На сегодняшний день показатели "желтой" зоны эпидемической опасности у 13 регионов Украины, в частности, столицы.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.

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Показателям "желтой" зоны по состоянию на 9 декабря соответствуют Киев, Днепропетровская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области соответствуют показателям "красной" зоны.

Донецкая и Одесская - в "оранжевой" зоне. Днем ранее Одесская область была в "желтой" зоне. По состоянию на четверг там фиксируют высокий коэффициент обнаружения случаев инфицирования.

Напомним, что данные МОЗ касательно зонирования принимаются во внимание при принятии правительственной комиссией решения об установлени уровня эпиднебезопасности в том или ином регионе и внедрению соответствующих карантинных ограничений.

Карантин в Украине

С 6 декабря в Украине начали действовать новые правила карантина, принятые правительством на прошлой неделе.

"Коснутся они, в первую очередь, невакцинированных украинцев. Теперь посещать общественные места при "желтом" уровне эпидопасности смогут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ - "желтый" COVID-сертификат или справку 063/о", - отметил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, отелей и спортзалов придется иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19. В то же время, для посещения общественных мест можно будет использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ - COVID-сертификат о выздоровлении.

"Таким образом, на "желтом" уровне эпидопасности заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов", - подытожил представитель правительства.

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Автор: Анастасия Печенюк