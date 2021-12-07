Глава Комитета Верховной Рады считает, что следующая волна уже не будет такой интенсивной.

Следующая волна заболеваемости COVID-19 начнется уже скоро. Новый пик коронавируса в Украине ожидается в конце зимы – начале весны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сказал на брифинге.

Он отметил, что сегодня уже идет подготовка к следующей волне заболеваемости.

"Мы уже имеем сегодня в 16 областях Украины более 40% взрослого населения вакцинированного двумя дозами. Поэтому надеемся, что следующая волна, которая по всем прогнозам начнется в конце зимы - начале весны, уже не будет такой критической, как сейчас", - подчеркнул Радуцкий.

По его словам, чем больше вакцинированных, тем меньше осложнений во время болезни на COVID-19. По мнению Радуцкого, новая волна уже не будет такой интенсивной.

Читайте такжеВведут ли локдаун на новогодние праздники: в Минздраве дали ответКак сообщал УНИАН, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 8 тыс. 655 новых подтвержденных случаев COVID-19. Заболели 716 детей и 200 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 тыс. 349 человек, умерли – 467, выздоровели – 22 тыс. 878.

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 3 млн 510 тыс. 610 человек, выздоровели – 3 млн 082 тыс. 619, умерли – 88 тыс. 986.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Также Вас могут заинтересовать новости:

Автор: Надя Пришляк