Вместе с тем 39,4% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

В Украине вчера, 9 декабря, зафиксировали 11 327 случаев инфицирования коронавирусом, среди них 1 010 детей и 214 медработников. От осложнений умерли 442 человека, а 24 456 — выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировали 2 551 человека с подозрением или подтвержденным COVID-19.

Ситуация с коронавирусом стабилизируется. Количество выздоровевших с 19 ноября значительно превышает суточное количество новых случаев заражения.

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За сутки осуществили 71 780 тестирований на коронавирус. Всего в Украине провели более 16,2 миллиона ПЦР-тестирований на коронавирус.

С начала пандемии в нас обнаружили 3 543 684 случаи COVID-19. Из них 90 343 человека скончались от осложнений заболевания, а свыше 3,1 миллиона граждан — выздоровели.

Напомним, на сегодня в "красной зоне" карантина находятся 10 областей: Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области. Все остальные регионы находятся в желтой и оранжевой зонах.

Коронавирус в Киеве: данные на 10 декабря

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 обнаружили у 1 тыс. 472 человек, 30 больных умерли. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко на своей странице в Facebook.

Он уточнил, что среди новых заболевших - 825 женщин, 557 мужчин и 90 детей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (203), Подольском (189) и Святошинском (183) районах.

Умерли 20 женщин в возрасте от 46 до 96 лет и 10 мужчин от 51 до 85 лет. В медучреждения за прошедшие сутки госпитализировали 85 больных COVID-19.

В целом на сегодняшний день в Киеве зарегистрировано 311 тыс. 471 случай COVID-19, 276 тыс. 527 человек выздоровели, 7 тыс. 825 - умерли.

Вакцинация против коронавируса в Украине

Более 14 миллионов украинцев получили по крайней мере одну прививку против COVID-19. Как сообщили в Министерстве здравоохранения, 45,2% взрослого населения страны привиты одной дозой вакцины, 39,4% - прошли полный курс вакцинации.

"От начала вакцинальной кампании привито 14 млн 031 тыс. 953 человека, из них получили одну дозу – 14 млн 031 тыс. 951 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 млн 252 тыс. 237", - говорится в сообщении.

В частности, за прошедшие сутки вакцинировано 157 тыс. 728 человек: одну дозу получили 57 тыс. 253, полностью иммунизированы – 100 тыс. 475.

Всего с начала вакцинальной кампании проведено 26 млн 284 тыс. 188 прививок.

В Минздраве напомнили, что, согласно рекомендациям ВОЗ, показатель привитых людей в мире к концу года должен составить 40%.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Авторы: Виктория Гордиенко, Инна Андалицкая, Светлана Закелова