Вместе с тем за сутки обнаружили менее 9 тысяч новых инфицированных, больше всего - в Киеве, Запорожской и Донецкой областях.

За минувшие сутки 16 декабря в Украине зафиксировано 8899 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, в частности, заболели 779 ребенка и 98 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2028 человек, зафиксировано 328 летальных случаев.

Читайте такжеЛяшко рассказал, будут ли прививать украинцев от COVID бустерной дозойКоличество выздоровевших за сутки почти месяц значительно превышает число новых случаев заражения.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1 385), Донецкой (564) и Запорожской (559) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

За все время пандемии в Украине заболели на COVID-19 3 млн 597 тыс. 046 человек, выздоровели – 3 млн 306 тыс. 465, умерли – 92 тыс. 313641.

Отметим, как сообщал УНИАН, в Минздраве ожидают рост заболеваемости на коронавирус в стране в феврале 2022 года.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 77 707 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 33 652, методом ИФА — 7 824. Также сделали 36 231 экспресс-тест на антиген к вирусу.

Всего в стране провели 16,4 миллиона ПЦР-тестов на коронавирус.

"Ковид"-вакцинация в Украине

Уже 41,3% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни.

В частности, за минувшие сутки 132 991 человека вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получило 43 939 человек, полностью иммунизированы – 89 038 людей, дополнительную дозу получили 14 человек.

От начала вакцинальной кампании привито 14 млн 312 тыс. 996 человек, из них получили первую дозу – 14 млн 312 тыс. 996, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 млн 824 тыс. 666.

Всего проведено 27 млн 137 тыс. 674 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Авторы: Виктория Гордиенко, Лидия Селезнева