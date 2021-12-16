По словам санврача, до конца января следующего года в Украине будет наблюдаться снижение заболеваемости коронавирусом.

В Министерстве здравоохранения ожидают роста заболеваемости коронавирусом в стране в феврале 2022 года.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, передает ТСН.

По словам санврача, до конца января следующего года в стране будет наблюдаться убывание COVID-инфицирования.

"Мы ориентируемся на количество случаев (в течение суток – ред.) – от одной до четырех тысяч – это максимально. Но постепенное убывание будет до конца января. Дальнейшие прогнозы будут зависеть от появления штамма "Омикрон", от темпов вакцинации от коронавируса. Но, по предварительным прогнозам, ожидаем повышения уровня заболеваемости COVID-19 в феврале", - подчеркнул Кузин.

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Как сообщал УНИАН, в Украине за сутки выявили 9590 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 864 детей и 115 медработников. Также за сутки было госпитализировано 2089 человек; зафиксировано 355 летальных случаев; выздоровели 25 499 человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ирина Погорелая