Уменьшение количества занятых коек, зарезервированных для больных COVID-19, продолжается уже четвертую неделю подряд.

В украинских больницах сегодня свободны две из трех "ковидных" коек с кислородом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на онлайн-брифинге сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Госпитализации в Украине уже движутся к уровню плато, который мы видели в начале 2021 года. Страна уже движется к отметке в 2 тысячи госпитализаций в сутки. И в течение двух недель мы выйдем до отметки уровня плато начале 2021 года - того уровня плато, с которого начиналась весенняя волна COVID-19 в Украине в середине февраля 2021 года", - отметил он.

По словам Ганиченко, сейчас разница между количеством выписок и госпитализаций больных COVID-19 растет.

Читайте такжеВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей среди заболевших "Омикроном""Это означает, что более активно разгружается медицинская система. То есть госпитализируют меньше людей, чем выписывают, что означает, что на "ковидные" кровати приходит меньше пациентов, чем из них уходит. До этого мы говорили, что выписки преобладают над госпитализациями на четверть. Сейчас это чуть лучший показатель - 28%", - сообщил эксперт.

Он добавил, что уменьшение количества занятых коек, зарезервированных для больных COVID-19, продолжается уже четвертую неделю подряд, за это время занятость коек с кислородом снизилась вдвое - с 70% до 35%.

"То есть две из трех "ковидных" кроватей с кислородом являются сейчас свободными и готовы принимать "ковидных" пациентов", - рассказал Ганиченко.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря в Украине обнаружено 7 тыс. 283 больных COVID-19, с коронавирусной болезнью госпитализировано 1 тыс. 123 человека, умерли – 387, выздоровели – 27 тыс. 130 человек.

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Автор: Антонина Доломанжи