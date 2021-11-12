Медики же отмечают, что вакцинированные пациенты значительно легче болеют COVID-19.

В реанимации Львовской больницы скорой помощи с коронавирусом находится 34-летняя беременная женщина, которая не может дышать без кислородной маски. Она очень жалеет, что не вакцинировалась.

Как говорится в сюжете ТСН, за прошедшие сутки во Львове умерла 23-летняя беременная. Она тоже была без COVID-прививки, не имела сопутствующих патологий, однако поздно обратилась за медицинской помощью. Во время вскрытия медики увидели, что от легких покойной почти ничего не осталось.

"Беременная длительное время болела дома, имела высокую температуру, принимала парацетамол, обращалась к семейному врачу, но состояние очень быстро ухудшалось и ее госпитализировали уже в тяжелом состоянии, с выраженной дыхательной недостаточностью", - рассказала заведующая реанимационным отделением больницы скорой медицинской помощи Львова Наталья Матолинец.

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Сейчас в Львове в COVID-реанимации лечится 34-летняя женщина на 18 неделе беременности, которая постоянно кашляет и находится под кислородной маской. Женщина признается, что лучше бы вакцинировалась.

"Я не вакцинирована, я боялась, потому что беременна, но надо было все-таки прививаться", - говорит больная.

Медики же отмечают, что вакцинированные пациенты значительно легче болеют COVID-19. Также призывают больных сразу обращаться к врачам и не заниматься самолечением.

"Если пациент не получает эффекта от жаропонижающих препаратов - это один из сигналов, что нужно обращаться к медикам. Выраженная быстрая усталость, слабость, одышка. Если сатурация есть 95 и ниже - это является основным критерием того, что пациент подлежит госпитализации", - утверждает медицинский директор львовской городской больницы №8 Максим Павлов.

Напомним, как рассказывал акушер-гинеколог, директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины Вячеслав Каминский, в Украине с начала года более 6 тысяч беременных переболели COVID-19.

А по словам врача-инфекциониста, эксперта ЮНИСЕФ Екатерины Булавиновой, в Украине с начала пандемии коронавируса умерло 70 беременных женщин.

"У меня просьба ко всем акушерам-гинекологам: занять наконец четкую врачебную позицию и уговаривать каждую беременную делать прививки на любом сроке вакциной Pfizer", - отметила инфекционист.

Как писал УНИАН, на днях на Полтавщине в кременчугской больнице от коронавируса умерла 23-летняя роженица. У женщины была двусторонняя пневмония и она долго была на аппарате ИВЛ. Она преждевременно родила ребенка после кесарева сечения. Младенец был здоровым, но мать врачи спасти не смогли.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус и беременность: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко