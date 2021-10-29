По словам инфекциниста Булавиновой, в Великобритании каждый пятый тяжелый пациент, который попадал в больницу с COVID-19 - это были беременные.

В Украине с начала пандемии коронавируса умерли 70 беременных женщин.

Об этом в эфире "Право на власть" на 1+1 сообщила врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова.

"У меня просьба ко всем акушер-гинекологам: занять наконец четкую врачебную позицию и уговаривать каждую беременную делать прививки на любом сроке вакциной Pfizer", - отметила инфекционист.

По словам Булавиновой, в Великобритании каждый пятый тяжелый пациент, который попадал в больницу с COVID-19 - это были беременные.

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Эксперт ЮНИСЕФ отметила, что по информации директора Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины Вячеслава Каминского, сейчас в заведении находится 46 беременных, которые не вакцинированы, передает ТСН.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ирина Погорелая