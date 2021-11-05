По словам врача, из них 51 беременная умерла.

С начала года более 6 тысяч беременных в Украине переболели на COVID-19.

Об этом во время онлайн-интервью, которое транслировалось на странице UNICEF Ukraine в Facebook, сообщил акушер-гинеколог, директор Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины Вячеслав Каминский.

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"За десять месяцев этого года более шести тысяч беременных в Украине переболели коронавирусом. Из них, по нашим данным, умерла 51 беременная", - рассказал он.

По словам Каминского, только за последние три недели умерли 22 беременные из общего количества.

По его словам, все они были невакцинированные.

Каминский также отметил, что угроза преждевременных родов достаточно часто встречается у больных коронавирусной болезнью.

Напомним, врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова сообщала, что в Украине с начала пандемии коронавируса умерло 70 беременных женщин.

"У меня просьба ко всем акушер-гинекологам: занять наконец четкую врачебную позицию и уговаривать каждую беременную делать прививки на любом сроке вакциной Pfizer", - отметила инфекционист.

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Автор: Наталья Хаджи