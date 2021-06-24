Женщины, которые кормят детей грудным молоком, могут быть вакцинированы без оговорок.

В Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) дали советы беременным по вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба НСЗУ в сообщении в Телеграм-канале.

"Беременные могут труднее переносить COVID-19. Если беременная имеет высокий риск заболеть COVID-19, например женщина работает в ковидной больнице или имеет сопутствующие заболевания, она может обсудить возможность вакцинации с врачом", - говорится в сообщении.

Если по мнению врача польза от вакцинации превышает потенциальные риски от нее, отмечают в НСЗУ, то женщину рекомендуется прививать мРНК-вакциной. В Украине пока используется только одна такая вакцина - Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

Читайте такжеВ Украине выявили первые случаи "индийского" штамма COVID-19 – Данилов

В то же время, если беременная получила первую дозу вакцины против COVID-19 на векторной платформе - в Украине из таких вакцин только AstraZeneca (Covishield, SKBio) - до наступления или во время беременности, то врач должен рассказать ей о соотношении рисков и пользы от второй прививки.

"На основе этого женщина сама будут решать, получить вторую дозу этой же вакцины во время беременности или уже после родов", - пояснили в НСЗУ.

Кроме того, отмечается, что женщины, которые кормят детей грудным молоком, могут быть вакцинированы без оговорок.

"Инструкцией вакцины CoronaVac от Sinovac Biotech запрещается вакцинирование беременных", - отметили в Службе.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Татьяна Поляковская