На Полтавщине в Кременчугской больнице от коронавируса умерла 23-летняя роженица.
Об этом рассказала вице-мэр города Ольга Усанова, сообщает издание "Кременчугская газета".
23-летняя роженица умерла в больнице "Правобережная", в которую она попала с подтвержденным COVID-19. Она находилась в тяжелом состоянии: у женщины была двусторонняя пневмония и она долго была на аппарате ИВЛ.
Она преждевременно родила ребенка после кесарева сечения. Младенец был здоровым, но мать врачи спасти не смогли.
Также сообщается, что на тот момент в медучреждении находилось 10 беременных женщин или рожениц с COVID-19.
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Напомним, врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова ранее сообщала, что в Украине с начала пандемии коронавируса умерло 70 беременных женщин.
"У меня просьба ко всем акушер-гинекологам: занять наконец четкую врачебную позицию и уговаривать каждую беременную делать прививки на любом сроке вакциной Pfizer", - отметила инфекционист.
По словам Булавиновой, в Великобритании каждый пятый тяжелый пациент, который попадал в больницу с COVID-19 - это были беременные.
Как сообщал УНИАН, с начала года более 6 тысяч беременных в Украине переболели COVID-19.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.