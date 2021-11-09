Женщина находилась в тяжелом состоянии.

На Полтавщине в Кременчугской больнице от коронавируса умерла 23-летняя роженица.

Об этом рассказала вице-мэр города Ольга Усанова, сообщает издание "Кременчугская газета".

23-летняя роженица умерла в больнице "Правобережная", в которую она попала с подтвержденным COVID-19. Она находилась в тяжелом состоянии: у женщины была двусторонняя пневмония и она долго была на аппарате ИВЛ.

Она преждевременно родила ребенка после кесарева сечения. Младенец был здоровым, но мать врачи спасти не смогли.

Также сообщается, что на тот момент в медучреждении находилось 10 беременных женщин или рожениц с COVID-19.

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Напомним, врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова ранее сообщала, что в Украине с начала пандемии коронавируса умерло 70 беременных женщин.

"У меня просьба ко всем акушер-гинекологам: занять наконец четкую врачебную позицию и уговаривать каждую беременную делать прививки на любом сроке вакциной Pfizer", - отметила инфекционист.

По словам Булавиновой, в Великобритании каждый пятый тяжелый пациент, который попадал в больницу с COVID-19 - это были беременные.

Как сообщал УНИАН, с начала года более 6 тысяч беременных в Украине переболели COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Олег Давыгора