Вторая партия вакцин была отправлена в Украину 29 ноября.

Польша передала Украине вторую партию вакцины против коронавируса в количестве 300 тыс. доз.

Об этом сообщило сегодня Министерство иностранных дел Польши в Twitter, ссылаясь на информацию правительства страны.

В сообщении на сайте правительства Польши отмечается, что эта партия вакцин была отправлена в Украину 29 ноября.

Читайте такжеВ Украине четвертый день менее 10 тысяч новых COVID-инфицированных, но уровень госпитализации - высокий

Как сообщал УНИАН, в конце августа Польша передала Украине гуманитарную помощь для борьбы с пандемией коронавирусной болезни, в частности вакцины, медицинское оборудование и средства защиты. Тогда Украина получила от Польши 650 тыс. доз вакцины AstraZeneka.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Более 12 млн человек в Украине получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили курс прививки.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, с начала вакцинальной кампании привито 13 млн 905 тыс. 433 человека, из них получили первую дозу – 13 млн 905 тыс. 431, полностью иммунизированы – 12 млн 042 тыс. 233.

За прошедшие сутки привито 199 тыс. 765 человек, из них получили вторую дозу – 120 тыс. 495. С начала вакцинальной кампании проведено 25 млн 947 тыс. 664 прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Инна Андалицкая