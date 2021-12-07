До конца года ожидается продолжение спада.

За неделю количество выявленных случаев заболеваемости COVID-19 уменьшилась на 15%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"За последнюю неделю количество выявленных случаев заболеваемости уменьшилось на 15%, госпитализаций – на 13% и умерших - на 19%. До конца года мы ожидаем продолжения спада. Загруженность ковидных коек уменьшилась на 8%", - сообщил он.

В то же время аналитик Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Екатерина Кузьминова отметила, что эпидситуация в Украине улучшается уже четвертую неделю подряд.

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"Выписки и дальше преобладают над госпитализациями на четверть. Продолжается разгрузка медицинской системы. Сейчас занятость коек с кислородом наименьшая с конца сентября и составляет 40%", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 8655 новых подтвержденных случаев COVID-19. Также за минувшие сутки госпитализировано 1349 человек, умерли – 467, выздоровели – 22 тыс. 878.

За все время пандемии в Украине заболели на COVID-19 3 млн 510 тыс. 610 человек, выздоровели – 3 млн 082 тыс. 619, умерли – 88 тыс. 986.

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Автор: Наталья Хаджи