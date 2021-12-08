В ведомстве отметили, что при наличии по крайней мере одной прививки против COVID-19, оснований для отстранения или продления отстранения сотрудника от работы нет.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко напомнил, что с завтрашнего дня, 9 декабря, вступает в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от COVID-19 является обязательной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ляшко сказал во время брифинга.

Читайте такжеОтстранение непривитых сотрудников, которые болеют, нужно отложить - Фонд соцстрахования"С 9 декабря, то есть уже завтра, вступает в силу приказ Министерства здравоохранения о расширении перечня профессий, для которых вакцинация от ковид является обязательной. На этот раз речь о работниках предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти; работников учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги заведений защиты прав детей, реабилитационных заведений; работников предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства ("Укрпочта", "Укрзализныця" и другие)", - отметил министр.

Он подчеркнул, что как только работник получил по крайней мере одну прививку против COVID-19, оснований для отстранения или продолжения его отстранения от работы - нет.

"Получение по крайней мере первой дозы не считается уклонением или отказом от вакцинации. В таком случае он должен быть допущен к работе", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее Ляшко рассказал, что в Украине уже более 40 тысяч детей в возрасте от 12 лет вакцинировались против COVID-19.

Ляшко отметил, что в некоторых странах мира вакцинироваться против COVID-19 разрешено детям от пяти лет, и он надеется, что производители вакцин зарегистрируют изменения в инструкции и привезут соответствующие препараты, чтобы расширить программу вакцинации детей и в Украине.

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Автор: Леся Лещенко