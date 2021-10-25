Имущество и оборудование госпиталя пятью грузовиками доставляется на специально подготовленную площадку Каховской центральной городской больницы.

В городе Каховка Херсонской области для больных COVID-19 развернут мобильный госпиталь Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается на сайте ГСЧС, сегодня в Херсонскую область отправилась колонна техники спасателей, которая доставляет мобильный госпиталь в одну из больниц города Каховка.

Имущество и оборудование госпиталя пятью грузовиками доставляется на специально подготовленную площадку Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых, где будут обеспечены все меры для устойчивого функционирования этого многоцелевого передвижного стационара.

Читайте такжеС 26 октября еще две области переходят в "красную" зону карантина, ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается

Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых - палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, снабжен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения. Развертывание госпиталя позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19.

Как сообщал УНИАН, в Херсонской области из-за большого количества больных COVID-19 и госпитализированных с 15 октября установлен "красный" уровень эпидопасности.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава – 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Таня Поляковская