Такая форма заполняется на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом критериев, определяемых согласно инструкциям по применению вакцин.

Министерство здравоохранения Украины утвердило форму справки, которую врачи будут выдавать пациентам, имеющим временные или постоянные противопоказания к вакцинации от COVID-19.

Как сообщила пресс-служба ведомства, соответствующая форма № 028-1/о "Вывод врача относительно наличия противопоказаний к вакцинации против острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" и инструкция по ее заполнению была утверждена приказом Минздрава № 2 от 2 ноября 2021 г.

"Форма № 028-1/о заполняется на основании медицинских записей о состоянии здоровья пациента с учетом критериев, определяемых в соответствии с Инструкциями к применению вакцин, решений НТГЭИ и "Перечня медицинских противопоказаний и предостережений к проведению профилактических прививок", утвержденного приказом Минздрава от 16 сентября 2011 года № 595, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 10 октября 2011 года за № 1159/19897 (в редакции приказа Минздрава от 11 октября 2019 года № 2070)", - пояснили в министерстве.

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Минздрав ранее уже публиковал разъяснение, какие есть противопоказания к прививке от коронавирусной болезни.

В министерстве напомнили, что постоянные противопоказания могут быть только к прививке конкретной вакциной от COVID-19, например, тяжелая аллергическая реакция (анафилаксия) на первую дозу этой вакцины или на один из ее компонентов.

В справке о временных противопоказаниях к вакцинации от COVID-19 должен быть обязательно указан срок действия этих противопоказаний.

Как сообщал УНИАН, в конце октября Минздрав утвердил перечень медицинских противопоказаний и предостережений к вакцинации от COVID-19. Есть абсолютные противопоказания, неизменные и временные, также предостережения (вакцинация с предосторожностью).

В общей сложности определено 16 причин для либо отказа от вакцинации (постоянной или временной), либо для ее проведения с осторожностью.

Данные о пациентах, которым действительно противопоказана вакцинация, будут вноситься в электронную систему здравоохранения – украинцы смогут сгенерировать документ в приложении "Дия".

По оценкам Минздрава, реальные противопоказания к вакцинации против коронавируса имеет не более 1% населения.

На сегодня почти 8 млн украинцев уже полностью иммунизированы от коронавирусной болезни.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса: что стоит знать

Автор: Леся Лещенко