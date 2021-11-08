Больше всего новых случаев коронавируса зафиксировали в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В Украине за прошедшие сутки, 7 ноября, обнаружили 13 068 новых случаев коронавируса. В частности заболели 790 детей и 145 медработников. От осложнений умерли 473 человека, а 8 200 — выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировали с подозрением или подтвержденным COVID-19 3 532 людей.

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Больше всего новых случаев зафиксировали в Одесской (1 558), Харьковской (1 179) и Днепропетровской (1 032) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в нас обнаружили 3 088 501 случай COVID-19. Из них 72 557 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 520 956 — выздоровели.

Тест на коронавирус в Украине

Лаборатории сделали 63 858 тестов на коронавирус: методом ПЦР - 29 497, методом ИФА - 6 547. Также сделали 27 814 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 14,8 миллиона ПЦР-тестирований.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что стоит знать

Почти 8 млн украинцев уже полностью иммунизированы от коронавирусной болезни.

Как у Facebook информирует Министерство здравоохранения, за первую неделю ноября в Украине было сделано более 1,6 млн прививок от COVID-19.

Вчера 85 тыс. 083 человека вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 51 тыс. 603 человек, полностью иммунизированы - 33 тыс. 480 человек.

С начала вакцинальной кампании в Украине привиты 11 млн 406 тыс. 282 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 7 млн 938 тыс. 053 человек.

Всего с начала кампании по вакцинации в Украине сделано 19 млн 344 тыс. 335 прививок.

93,2% госпитализированных с COVID - 19 на прошлой неделе - невакцинированы и не имели никакой дозы атиковидной вакцины, отметили в Минздраве.

Справка УНИАН. 24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации.

Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Авторы: Виктория Гордиенко, Виктория Токарева