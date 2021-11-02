В ведомстве подчеркнули, что профиль безопасности вакцин от COVID-19 благоприятный и польза значительно превышает риск.

В Украине пока что не зарегистрировано ни одного летального случая в результате вакцинации от коронавируса.

Об этом заявила директор департамента фармаконадзора Государственного экспертного центра (ГЭЦ) Минздрава Украины Татьяна Башкатова на форуме по адвокационной поддержке стратегий вакцинации против COVID-19 в Киеве, информирует пресс-служба Минздрава.

Башкатова отметила, что врач обязан отчитываться о неблагоприятных событиях после иммунизации (НСПИ), которые зафиксированы у пациента в течение 30 дней, однако он не должен сам делать выводы о причинах этих событий.

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Эксперт сообщила, что частота НСПИ в Украине составляет 0,1%.

"Большинство НСПИ, о которых стало известно ГЭЦ, – это привычные для медиков проявления (покраснение кожи, головные боли, недомогание, миалгия, повышение температуры тела и т.п.). Зарегистрировано 14 случаев анафилаксии на около 17 млн введенных доз – это очень низкая частота. Ни один летальный случай в результате вакцинации не зарегистрирован", - сообщила Башкатова.

Представительница ГЭЦ подчеркнула, что профиль безопасности вакцин от COVID-19 благоприятный и польза значительно превышает риск.

Напомним, за минувшие сутки в Украине 273307 человек вакцинировали против COVID-19. С начала вакцинальной кампании привито 10 млн 453 тыс. 652 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 млн 515 тыс. 248. Всего сделано 17 млн 968 тыс. 898 прививок.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что существует единственное постоянное противопоказание к вакцинации от коронавируса COVID-19. Вакцинироваться точно нельзя, если после прививки была анафилактическая реакция.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко