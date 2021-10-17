В компетенции Минздрава внедрять данные мероприятия.

Министерство здравоохранения Украины подготовило документы для вакцинации подростков от 14 лет.

Об этом начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал в эфире "Украина 24".

"На сегодня есть документы по вакцинации 18 + и 14+. Разрабатываются документы в отношении детей-подростков. Но это будет позже, поскольку идет период оформления документов – именно этот контингент необходимо уже сегодня вакцинировать", - сказал Рубан.

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По его словам, документы по вакцинации 14+ уже подготовлены Министерством здравоохранения.

"Но это исключительно компетенция Минздрава внедрять данные меры", - добавил чиновник.

Напомним, как писал УНИАН, компания Pfizer и BioNTech обратились к регулирующим органам США с просьбой разрешить экстренное использование их вакцины против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет.

Вакцинация детей от коронавируса

Автор: Виталий Саенко