Главная задача для местных властей - увеличить количество центров вакцинации и сделать графики их работы максимально удобными для населения.

Для регионов Украины установлено выполнение целевых показателей по охвату вакцинацией против COVID-19 на уровне 1,5 млн прививок в неделю.

Соответствующее поручение уже подписано министром здравоохранения Виктором Ляшко и направлено к выполнению, информирует пресс-служба Минздрава.

"Каждая область в соответствии со своими возможностями получила определенное количество прививок, которое вполне может выполнить. Все поставленные цели реальны, утверждены, и отдельные регионы, например Полтавская и Херсонская, уже доказали способность достичь поставленных правительством уровней охвата вакцинацией", - отметил Ляшко.

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По его словам, самый высокий суточный рекорд, который был установлен в последнее время, составляет 193 тыс. прививок.

С вхождением в "красный" уровень эпидемической опасности Херсонская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Одесская области вышли в лидеры прививок первой дозой в сутки. Количество прививок выросло вдвое.

Ляшко также отметил, что главная задача для местных властей - увеличить количество центров вакцинации и сделать графики их работы максимально удобными для населения.

Как сообщал УНИАН, в Украине 18 октября вакцинировано против COVID-19 193 тыс. 069 человек.

Одну дозу получили 109 тыс. 667 человек, полностью иммунизированы - 83 тыс. 402.

С начала вакцинальной кампании привито 8 млн 065 тыс. 762 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 млн 573 тыс. 564.

Напомним, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Леся Лещенко