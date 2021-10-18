Мстислав Баник отметил, что вид на временное проживание не дает возможности создания "Дия.Подписи"

Не все жители Украины могут сгенерировать сертификат о вакцинации в приложении "Дия". С такой проблемой столкнулись, в частности те, кто находится в стране по виду на временное жительство.

Как получить COVID-сертификат с видом на временное проживание в Украине рассказал руководитель проекта "Дия" Мстислав Баник.

По его словам, COVID-документ можно сгенерировать, но не в мобильном приложении, а на портале.

"С таким документом можно сгенерировать COVID-сертификат, но только на портале "Дия". Дело в том, что получить сертификат в приложении можно только при наличии "Дия.Подписи" - это электронный ключ, который создается на основе биометрического заграничного паспорта или id-карты", - отметил Баник.

Читайте такжеСертификат о вакцинации в "Дії" можно получить с "миксом" вакцин: пошаговые рекомендацииПри этом он указал, что вид на временное проживание не дает возможности создания "Дия.Подписи", а значит, нельзя подписать соглашение на обработку медицинских данных в мобильном приложении, поэтому сгенерировать COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия" не получится.

Как ранее сообщал УНИАН, полиция будет проверять сертификаты о вакцинации от COVID-19 по QR- коду. В бумажных свидетельствах о вакцинации обязательно должны быть реквизиты - информация о виде прививки, количество доз прививки, подпись врача и печать официального учреждения здравоохранения.

Автор: Анастасия Горбачева