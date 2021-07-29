Минздрав отслеживает малейшие отклонения от эпидемических показателей и заблаговременно получает информацию об угрожающих тенденциях на уровне областей.

Угрожающую тенденцию по распространению COVID-19 в настоящее время демонстрирует Киев, Харьковская и Луганская области, где необходимо усилить систему выявления и изоляции контактных лиц.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью изданию "Украинская правда".

"Сейчас есть показатели как для каждой области, так и для общенационального уровня. Поэтому мы будем использовать такой же механизм карантина, который работал в январе, в марте и даже в прошлом году. Эта модель, кажется, устоявшаяся с ноября 2020 года, она достаточно гибкая и чувствительная", - заявил он.

Кузин отметил, что Минздрав отслеживает малейшие отклонения от эпидемических показателей и заблаговременно получает информацию об угрожающих тенденциях на уровне областей.

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"По итогам нескольких прошедших дней мы видим, что большинство регионов находится на уровне плато. Угрожающую тенденцию сейчас показывает Киев, Харьковская и Луганская области – там мы должны усилить систему выявления и изоляции контактных лиц и убедиться, что на уровне ОТГ применяют адекватные противоэпидемические меры", - подчеркнул главный санврач.

Коронавирус в Украине: свежие данные

За сутки в Украине зафиксировано 846 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 млн 250 тыс. 907 человек, выздоровели – 2 млн 185 тыс. 849, умерли – 52 тыс. 916. Медики провели 11 млн 341 тыс. 529 ПЦР-тестов.

Автор: Константин Гончаров