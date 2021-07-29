​​​​​​​В связи с пандемией коронавируса многие люди стали уделять своему здоровью больше внимания. Последние полтора года привычные для всех насморк, кашель и головная боль вызывают у большинства едва ли не панический ужас с последующим походом на сдачу ПЦР-теста. Однако, помимо респираторных болезней существует масса других опасных недугов, которые требуют своевременной диагностики и адекватного лечения. Одна из них – нейроэндокринные опухоли.

На фоне пандемии COVID-19, многим другим серьезным заболеваниям стало уделяться значительно меньше внимания, чем стоило бы. Одной из наиболее распространенных и сложных в лечении болезней, которая, выпала из фокуса многих врачей и пациентов за последние полтора года, является рак.

"По данным Госстата, в 2020 году от рака умерло 80 тысяч украинцев, а от COVID-19 – 20 тысяч. COVID-19 сместил фокус, мы перестали заниматься скринингом (диагностикой рака на ранних стадиях – УНИАН) ", – отмечает доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой онкологии Запорожской медицинской академии последипломного образования Алексей Ковалев.

И хотя об онкологических заболеваниях, способах своевременного выявления и особенностях их лечения сегодня известно многое, есть среди них менее изученные – нейроэндокринные опухоли (НЭО).

Эта форма онкологии объединяет группу злокачественных образований, возникающих из клеток эндокринной системы, которые отвечает за выработку различных гормонов. Данные клетки содержатся в различных органах, но чаще всего встречаются в желудочно-кишечном тракте. Именно поэтому нейроэндокринные опухоли желудка и кишечника считаются наиболее распространенными, но также встречаются в легких и в других органах.

В зависимости от скорости роста и степени распространения на окружающие ткани нейроэндокринные опухоли можно разделить на условно доброкачественные и злокачественные. Доброкачественные новообразования растут медленно: на доли миллиметра в год, они четко отграничены от окружающих тканей. Злокачественные опухоли - более агрессивны, растут быстрее, прорастают в соседние органы и дают метастазы.

Каждый год диагноз НЭО в Европе получают не менее 400 тысяч человек, для 250 тысяч он оказывается смертельным. Точное количество заболевших в Украине – неизвестно, поскольку национальный канцер-реестр не ведет отдельный учет этих новообразований.

При этом, частота обнаружения нейроэндокринных опухолей из года в год увеличивается.

"В течение двадцатого века нейроэндокринные опухоли продемонстрировали 500-процентный рост заболеваемости. Такой же рост продемонстрировали немелкоклеточный рак легкого и меланома. Причины их развития нам известны – это табакокурение, ультрафиолет, а причины роста нейроэндокринных опухолей мы пока что еще не понимаем", – отметил Алексей Ковалев.

Однако, НЭО – не приговор, и, если вовремя начать принимать корректное лечение, эту болезнь можно преодолеть.

УНИАН разобрался, в чем проявляются симптомы нейроэндокринных опухолей, что следует делать, если опасный диагноз подтвердился.

На какие симптомы обращать внимание

Коварство нейроэндокринных опухолей заключается в том, что развитие болезни протекает медленно и бессимптомно. Диагностировать этот тип новообразований на ранних стадиях невозможно. И в большинстве случаев заболевшие даже не подозревают, что с ними что-то не так вплоть до появления метастазов. Часто нейроэндокринные опухоли диагностируются уже посмертно.

"Как правило, пациент получает диагноз, когда у него метастазы в печени, и какой-то ранней диагностики нет. Необходимо что-то с этим делать, потому что, когда человек с запущенными формами – это очень дорогостоящее и не всегда эффективное лечение", – отмечает представитель пациентской группы больных с нейроэндокринными опухолями Светлана Лукьянова.

Синдромы, которые свидетельствуют о развитии нейроэндокринных опухолей, бывают самыми разными.

"Особенность нейроэндокринных опухолей такова, что эти злокачественные клетки продуцируют гормоны – вазоактивные пептиды. Всего таких клеток около 40 видов, соответственно, насчитывается 40 видов самыми различных состояний, которые проявляются различными симптомами. Наиболее распространенные среди них: карциноидный синдром – это потливость, диарея, покраснения лица. Это все уже поздние симптомы", – отметил Алексей Ковалев.

Если у пациента появилось подозрение на наличие нейроэндокринной опухоли, ему необходимо обратиться к семейному врачу, который должен направить пациента на уточняющие обследования. Начинаются они с самого простого: УЗИ, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография.

Если же подозрения подтвердятся, и опухоль будет обнаружена, пациенту стоит обратиться в специализированную больницу. Поскольку речь идет о злокачественной опухоли, лучше, если он попадет к онкохирургу, который знаком с лечением подобных заболеваний. Именно в специализированных онкологичских учреждениях знают, как комплексно подходить к диагностике и лечению таких заболеваний.

Жизнь после диагноза

В случае выявления НЭО у пациента следует приступать к немедленному его лечению.

Если речь идет о локальной вовремя диагностированной опухоли, больного нужно прооперировать и удалить эту опухоль.

"Даже если у больного уже имеются метастазы в печени и их можно резецировать (удалить часть органа – УНИАН), это нужно делать. Поэтому пациент должен лечиться в специализированном отделении, там, где хирурги способны выполнить и резекцию желудка, и резекцию поджелудочной железы, и резекцию печени", – сказал Алексей Ковалев.

Метастазы нейроэндокринных опухолей в печени являются показанием к трансплантации. К счастью, на сегодня в Украине это направление снова начало развиваться.

Если резекция печени и трансплантация невозможны, больному проводится химиотерапия. Следует учесть, что этот вид опухолей являются химиорезистентными, и лечить их с помощью обычных цитостатиков – малоэффективно.

Если у больного с НЭО имеются симптомы карциноидного синдрома, необходимо применять препараты другой группы – ингибиторы рецепторов соматостатина. Цель такого лечения – заблокировать мембранные рецепторы, тем самым, снизить синтез гормонов, ответственных за карциноидные симптомы. Такое лечение эффективно и безопасно. Эти препараты хорошо известны онкологам.

Есть еще один перспективный метод лечения НЭО, который применяется во всем мире, но, к сожалению, не в Украине. При нем блокада рецепторов и смерть опухолевых клеток достигается с помощью иммунных радио-пептид конъюгатов, в состав которых входит радионуклид лютеций.

"Белок, нацеленный на рецептор соматостатина, находит опухолевую клетку, соединяется с ней, а радиоактивный лютеций облучает и разрушает её изнутри, не повреждая здоровые ткани. Это блестящая технология, которая позволяет лечить даже метастатические стадии рака", – пояснил Алексей Ковалев.

По его словам, в отличие от известных лекарственных препаратов ингибиторов рецепторов, которые способны контролировать карциноидный синдром, терапия лютецием может привести к длительной ремиссии или даже к излечению.

Несмотря на описанные сложности, важно понимать, что нейроэндокринные опухоли – поддаются лечению или длительному контролю.

Еще в 20-м веке любые виды рака в случае появления метастазов считались абсолютно неизлечимыми. На сегодня выход есть и опасный недуг можно победить. Если говорить о нейроэндокринных опухолях, их особенность такова, что они растут медленно. И даже если полное выздоровление невозможно, в случае получения корректного лечения больные могут значительно продлить с высоким уровнем качества свою жизнь. Многие пациенты сохраняют работоспособность, социально активны, много путешествуют .

Важно знать о существовании опасных онкологических заболеваний, вести здоровый образ жизни, стараться избегать вредных привычек (это очень важно!), внимательно следить за различными проявлениями своего здоровья и в случае появления подозрительных симптомов – обращаться к врачу, чтобы начать борьбу с недугом как можно скорее.

Материал опубликован при поддержке представительства "IPSEN Pharma".

Автор: Григорий Бондарь