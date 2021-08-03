Вместе с тем министр в очередной раз призвал украинцев вакцинироваться.

Система здравоохранения Украины готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной штаммом "Дельта".

Вместе с тем Украина пока не имеет признаков национальной и региональной вспышек нового штамма вируса, написал на своей странице в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр отметил, что лучшая защита от коронавируса - это вакцинация. По словам Ляшко, в Украину поступило почти 12 миллионов доз вакцин. Кроме того, еще 5 миллионов доз придет в августе.

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В июле в Украине сделали почти 3 миллиона прививок. Темпы вакцинации увеличиваются. Также Ляшко поблагодарил медиков.

"Благодаря их труду 5,6 миллиона доз вакцины уже сегодня защищают украинцев, около 6 миллионов доз уже в ожидании", – подчеркнул чиновник.

Коронавирус в Украине: что известно

За все время пандемии COVID-19 заболели 2 253 534 украинца. По состоянию на 2 августа выздоровели 2 187 170 пациентов, а умерли 52 955 человек.

В конце июля в Николаеве обнаружили4 зараженных штаммом Дельта. Три человека привезли его из Турции, один – из России. Состояние больных удовлетворительное, они находятся на самоизоляции.

Главный санитарный врач Игорь Кузин говорил, что пока правительство не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения, но будут смотреть по ситуации.

Автор: Виктория Гордиенко