Как рассказали харьковские врачи, после выписки каждый третий пациент еще долго испытывает постковидный синдром – проблемы длятся до года.

На днях в Николаеве обнаружили сразу четыре случая заболевания опасным штаммом "Дельта". Врачи предполагают, что инфицированных "Дельтой" украинцев в десятки раз больше, а медики все чаще наблюдают у пациентов клиническую картину, присущую именно "Дельте".

Поэтому врачи уже готовятся к новой вспышке вируса. В частности, и на Харьковщине, пишет "Сегодня".

Так, в областной инфекционной больнице Харькова палаты уже переполнены, а количество больных растет ежедневно. Коронавирус подкашивает целые семьи. С появлением "Дельты" все чаще приходится спасать тех, кому нет и 30 лет. Вирус поражает легкие быстрее других штаммов, в течение 3-4 дней. После приема жаропонижающих препаратов состояние больного вроде бы улучшается. И внезапно подскакивает температура до 40 и резко падает сатурация, рассказывают врачи.

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Своих подопечных врач Харьковской областной инфекционной больницы, заслуженный врач Украины Светлана Заблоцкая знает поименно. Чтобы вывести пациента из тяжелого состояния, часто вынуждена менять схемы терапии. После выписки каждый третий еще долго испытывает постковидный синдром. Хуже всего, когда вирус подрывает сразу пять внутренних систем организма. В плену недугов можно провести год.

"Вирус поражает не только легкие, почки. Поражает и сердце, и почки, и мозг, и суставы, и глаза. Поэтому длительное время и у каждого индивидуально, может сохраняться вот такие явления. Это называется постковидный синдром", - отмечает Заблоцкая.

В первые дни эпидемии Харьковская областная инфекционная больница была единственной в регионе, которая принимала ковидных больных. Здесь почти с нуля построили систему, которая успешно работает до сих пор. Благодаря опыту медперсонала.

Пустые кровати в отделении реанимации – впечатление обманчивое, потому что уже через пол часа сюда направляют пациента. Подключают к аппарату ИВЛ.

"Мы видим, что идет подъем. Те, которые вакцинируются, думают, наверное, что это их не заденет. Вакцина нужна, но 100% гарантии никто не дает. Говорят, что просто не так трудно может протекать. Тут не угадаешь. Беречь себя надо, маску одевать в общественных местах надо. Я думаю, нас еще ждут тяжелые времена", – предполагает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Харьковской областной инфекционной больницы Лариса Маркуш.

На территории больницы расположена одна из крупнейших кислородных станций страны. В пик пандемии сюда закачивали тонны кислорода ежедневно. Здесь готовятся к новой волне ковида, которая очень легко может превратиться в цунами. Вскоре откроют и новое реанимационное отделение на 25 коек.

Отметим, по данным Минздрава на Харьковщине по состоянию на 2 августа обнаружили 149 513 случаев коронавирусной болезни COVID-19, 17 - за минувшие сутки. Вакцинировали за сутки второй дозой 426 человек.

Сейчас Харьковская область находится на пятом месте по количеству больных COVID-19 в сутки в Украине. Впереди всех остается Киев, где зарегистрировали 62 новых случая. Также в пятерку регионов-антилидеров по заболеваемости на коронавирус вошли Одесская (30), Тернопольская (30) и Винницкая (21) области.

Всего в Украине за сутки коронавирус подтвердили у 265 пациентов. Всего в Украине зафиксировано с начала пандемии 2 253 534 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 52 955 летальных, 2 187 170 пациентов выздоровели.

"Дельта"-штамм в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко