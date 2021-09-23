Ляшко убежден, что вакцинация способна ускорить снятие ограничений.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинцам надо прежде всего позаботиться о вакцинацию от коронавируса, и тогда, при условии положительных показателей иммунизации, вопрос продления карантина даже не будут поднимать.

Об этом он отметил во время выступления на международном форуме "Креативная индустрия" 23 сентября.

В этом контексте министр обратил внимание на опыт Великобритании и Дании, что благодаря полугодовой интенсивной вакцинации сейчас вообще не имеют проблем с карантинными ограничениями.

"У нас сегодня более 10 миллионов доз вакцины, на 17 миллионов, как минимум, законтрактовано. Еще 3 миллиона мне подарят как человеку, который эффективно делает вакцинацию. Все зависит от вас. Вакцинируемся до Нового года – весной можем спокойно жить без карантинных ограничений", – ответил глава Минздрава.

Читайте такжеВ Украине за сутки выявили почти 8 тысяч новых больных коронавирусом, умерли 123 человекаКарантин в Украине был объявлен еще в 2020 году, когда в стране зарегистрировали первые вспышки коронавируса. Ограничения, в частности, касаются масочного режима, работы общественного транспорта, кинотеатров и фитнес-клубов, заведений питания, проведения массовых мероприятий и соблюдения социальной дистанции.

С сегодняшнего дня, с 23 сентября, в Украине ввели ограничения "желтой зоны", что свидетельствует об ухудшении ситуации с COVID-19, несмотря на некоторые успехи по вакцинации населения.

13 сентября Кабинет министров принял изменения в постановление № 1236, устанавливающее новые карантинные ограничения для предотвращения распространения COVID-19. В частности, принятые изменения предусматривают, что COVID-сертификат будет иметь две опции (так называемые "желтый" или "зеленый") и будет содержать информацию о вакцинации, отрицательный результат тестирования (действует 72 часа) или выздоровления от COVID-19. Так называемый "желтый" сертификат будет иметь информацию о первых прививках, а "зеленый" - полный курс.

Автор: Яна Ставская