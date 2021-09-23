Самый низкий охват вакцинацией фиксируется в Африке, в то время как богатые страны привили больше половины населения.

Полсотни стран мира, в основном африканских, не смогут выполнить поставленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цель вакцинировать от коронавируса не менее 10% населения к концу сентября.

Однако это удалось 90% богатых стран, сказал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Почти 90% более богатых стран достигли целевого показателя в 10%. Но 50 стран этого не сделают, в основном в Африке",— приводится на сайте ВОЗ заявление Гебрейесуса.

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Вакцинация от коронавируса в мире

Ранее ВОЗ поставила перед миром задачу вакцинировать 10% населения каждой страны к концу сентября, 40% - к концу 2021 года и 70% - к середине 2022 года, передает kommersant.

В начале сентября организация сообщила о введении 5,5 млрд доз вакцин от коронавируса. По данным ВОЗ, 80% из них приходятся на страны с высоким и средним уровнем доходов.

В августе ВОЗ призвала не прививать бустерной дозой вакцины, тех людей, которые уже получили по две прививки, ради достижения коллективного иммунитета на глобальном уровне. Не смотря на этот призыв, некоторые европейские страны а также США начали проводить вакцинацию бустерной дозой.

Автор: Ирина Погорелая