Министр также отметил, что запаса тест-систем гарантированно хватит минимум до конца первого квартала 2022 года.

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко отмечает, что в Украину до конца года поступит еще минимум 16 млн доз вакцин от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Часа вопросов к правительству в парламенте.

"До конца года мы гарантированно поставим еще как минимум 16 миллионов доз", - сказал Ляшко и добавил, что есть гарантии поставки вакцин на следующие два года с четкими сроками поставок и по конкурентной цене.

На вопрос о разработке украинской вакцины Ляшко сказал: "Украинская вакцина будет в Украине... Сегодня мы говорим, что у нас разрабатываются и наши новейшие технологии. И появляется в Украине биокластер. 18 научных разработок уже сделано. А также строится линия, по которой мы ожидаем схода первой вакцины, инактивированной вакцины, которая также будет использоваться на территории нашего государства".

Читайте такжеВ Украине для лечения больных COVID-19 выделено 64 тысячи коекКроме того, Ляшко рассказал, что по состоянию на сегодня новосозданные государственные центры по контролю и профилактике болезней уже делают 75 тыс. ПЦР-исследований в сутки и могут делать еще больше.

"Совокупно с тестами на антиген, показатель охвата тестированием в Украине опережает отдельные крупные страны Европы и в пять раз выше установленного минимального европейского показателя... Запаса тест-систем, текущего и подкрепленного договорами на поставку, при пиковых темпах потребления, гарантированно хватит минимум до конца первого квартала 2022 года", - сказал он.

Чиновник добавил, что для пополнения запаса экспресс-тестов и пробирок для отбора биологического материала правительство недавно выделило дополнительную субвенцию регионам в размере 150 млн грн.

Вакцинация против коронавируса в Украине

Кампания по вакцинации от коронавирусной болезни началась в Украине 24 февраля. Прививку делают вакциной CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакцинами Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

От начала вакцинальной кампании привито 8 млн 557 тыс. 659 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 млн 829 тыс. 174.

Всего проведено 15 млн 386 тыс. 831 прививок.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua

Автор: Таня Поляковская