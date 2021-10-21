Функционирование разрешено только тем заведениям, в которых работники и посетители будут иметь действительный отрицательный тест на COVID-19 или 100% вакцинацию.

В Тернопольской области с сегодняшнего дня, 21 октября, из-за роста уровня заболеваемости COVID-19 усилили карантинные ограничения.

Как сообщает пресс-служба Тернопольской облгосадминистрации, соответствующее решение приняли вчера во время внеочередного заседания областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

"С 00:00 21 октября начнут действовать новые карантинные ограничения. В частности, будет запрет функционирования заведений общественного питания, спортивных залов, продовольственных и непродовольственных рынков, магазинов, государственных структур, а также проведения массовых мероприятий в случае отсутствия 100% вакцинации или отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не более чем за 72 часа или экспресс-теста на определение антигена коронавирус не более чем 42 часа или документ от врача о противопоказаниях вакцинации у работников и посетителей заведений", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что эти правила касаются и межрегиональных перевозок пассажиров.

Соблюдение карантинных требований будут проверять мобильные группы, в состав которых войдут представители полиции, Госпродпотребслужбы, ГУ "Тернопольский ОЦКПБ МОЗ Украины" и работники органов местного самоуправления.

По состоянию на сегодня Тернопольская область отнесена к "оранжевому" уровню эпидопасности распространения COVID-19.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Светлана Макринская