Министр культуры и информационной политики призвал украинцев вакцинироваться.

Лучше получить реальную справку о вакцинации от коронавируса, чем реальное свидетельство о смерти.

Об этом написал в Twitter министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, призывая украинцев вакцинироваться, чтобы уберечься от смерти.

Он напомнил, что с 21 октября междугородние, внутриобластные и межобластные перевозки будут разрешены лишь при наличии у водителей, экипажа и пассажиров документа о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.

"Что это значит? Вы собирались в санаторий? Вакцинируйтесь! Собирались к родителям в деревню? Вакцинируйтесь! Работаете в другом городе? Вакцинируйтесь!", - подчеркнул Ткаченко.

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Он отметил, что ВОЗ предупреждала, что с пандемией COVID-19 шутить нельзя. "Слишком большая цена. Сейчас ситуация значительно хуже, потому что имеем дело со штаммом Дельта. Значительно агрессивнее, значительно страшнее", - добавил он.

Ткаченко сообщил, что более 97% людей, которых госпитализировали с COVID-19 в сентябре – не были вакцинированы, то есть не получили двух доз антиковидной вакцины.

Ткаченко пишет: "Если вы уже болели COVID-19, это не повод не вакцинироваться. Более того, исследование Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, показывает, что невакцинированные люди, которые перенесли COVID-19, имеют вдвое больший риск заболеть COVID-19 снова, чем вакцинированные".

Министр отмечает, что если "хотите уберечь себя от смерти – срочно идите в ближайший пункт прививок".

"Помните. Лучше получить реальную справку о вакцинации, чем реальное свидетельство о смерти", - добавил Ткаченко.

Как сообщал УНИАН, в Украине вчера, 11 октября, было зафиксировано 11 тыс. 996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки госпитализировано 2 тыс. 274 человека, умерли от осложнений болезни – 352.

В Украине вчера вакцинировали против COVID-19 123 тыс. 230 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 7 млн 609 тыс. 049 человек, из них полностью вакцинированы и получили две дозы – 6 млн 198 тыс. 086. Всего проведено 13 млн 807 тыс. 133 прививки.

Автор: Надя Пришляк