За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 2 млн 562 тыс. 085 человек, выздоровели – 2 млн 297 тыс. 899, умерли – 59 тыс. 052.

В Украине вчера зафиксировали 11 тыс. 996 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 1 тыс. 262 ребенка и 227 медработников.

Читайте такжеВ Украине выделили 150 миллионов гривень на диагностику COVID-19Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 2 тыс. 274 человека, скончались от осложнений болезни – 352.

За все время пандемии в Украине заболели COVID-19 2 млн 562 тыс. 085 человек, выздоровели – 2 млн 297 тыс. 899, умерли – 59 тыс. 052.

Кроме того, в Украине вчера вакцинировали против COVID-19 123 тыс. 230 человек. Так, одну дозу получили 60 тыс. 176 человек, полностью иммунизированы - 63 тыс. 054.

С начала прививочной кампании привиты 7 млн ​​609 тыс. 049 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 млн 198 тыс. 086. Всего проведено 13 млн 807 тыс. 133 прививки.

Коронавирус в Украине: статистика за предыдущие сутки

За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 8832 человек, включая 863 ребенка и 78 медработников. В больницы были госпитализированы 2672 человека с выраженными симптомами COVID-19. От осложнений болезни, к сожалению, умерли 207 пациентов. В то же время выздоровели 2053 человека.

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Авторы: Ольга Робейко, Светлана Закелова