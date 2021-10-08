Перечень работников, для которых вакцинация является обязательной, планируют расширить.

В перечень профессий, для которых вакцинация является обязательной, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от "Слуги народа" Михаил Радуцкий в своем Telegram-канале.

"В дальнейшем в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска к рабочему месту, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг", - отметил он.

Обязательная вакцинация в Украине: что известно

Министерство здравоохранения Украины своим приказом от 4 октября 2021 года №2153, зарегистрированным в Минюсте 7 октября, утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

Читайте такжеВ Минздраве рассказали, что будут делать с непривитыми работниками из списка обязательной вакцинацииВ частности, среди них работники:

центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;

местных государственных администраций и их структурных подразделений;

учреждений высшего, последипломного, профессионального предвысшего, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений, независимо от типа и формы собственности.

Приказ вступает в силу через один месяц со дня его публикации.

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Автор: Леся Лещенко