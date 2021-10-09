Медик добавила, что люди с большим количеством хронических заболеваний в первую очередь рискуют тяжело заболеть и умереть от последствий коронавирусной инфекции.

Врач-эпидемиолог Татьяна Чумаченко подчеркнула, что вакцинированный от коронавируса человек имеет меньше шансов тяжелого течения инфицирования, чем тот, кто не получил прививку. По словам медика, особенно необходима вакцинация пожилым людям и хронические заболевания не являются противопоказанием.

Как сообщила Чумаченко в комментарии РБК-Украина, если вирус попадает в организм вакцинированного человека, то его встречает подготовленная иммунная система - она направляет на него весь арсенал защитных функций.

"Этот вирус в результате уничтожается", - добавила она.

"Особенно необходима вакцинация пожилым людям. У них, как правило, есть не одно хроническое заболевание. Этот набор хронических заболеваний не является противопоказанием к вакцинации, а наоборот - это показания немедленно сделать прививку", - подчеркнула Чумаченко.

Медик добавила, что люди с большим количеством хронических заболеваний в первую очередь рискуют тяжело заболеть и умереть от последствий коронавирусной инфекции.

Читайте такжеВ Украине за период пандемии коронавируса 82% умерших - люди старше 60 лет - Ляшко

"Не менее важно, чтобы вакцинировались взрослые, у которых есть дети", - сказала эпидемиолог, добавив, что сделав прививку взрослые могут защитить детей от коронавируса, особенно на фоне распространения варианту "Дельта".

Ранее, стало известно, что в отделениях национальной почтовой компании "Укрпочта" заработали первые временные пункты вакцинации граждан от COVID-19.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Автор: Виктория Гордиенко