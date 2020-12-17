По его словам, в введении более жестких ограничений будет необходимость в феврале.

Председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан не видит оснований для ужесточения карантина в столице сейчас.

Об этом он сообщил в комментарии РБК-Украина.

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По его словам, именно в феврале ожидается рост заболеваемости COVID-19.

"Нет, оснований для этого нет (усиливать карантин раньше). У нас есть основания делать это в феврале, когда у нас прогнозируется рост заболеваемости", - сказал Рубан.

Он добавил, что сейчас ситуация в Киеве остается напряженной. "Она напряженная из-за стабильно высокого показателя госпитализации тяжелых случаев. Но негативом также является то, что меньше обращаются за медицинской помощью либо из-за недоверия к медицине, либо из-за нежелания. То есть, занимаются люди самолечением", - отметил Рубан.

Напомним, Кабмин опубликовал постановление о продлении карантина с усилением в январе. Вместе с тем там не исключают усиления карантина ранее 8 января, если заболеваемость коронавирусом в Украине резко начнет расти.

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Автор: Леся Лещенко