Врач считает, что нужно говорить громче о возможном ужесточении антикоронавирусного карантина.

Сейчас в Украине власти не собираются вводить тотальный локдаун – жесткий карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19.

В нашей стране анонсируют ужесточение карантина, однако идет подготовка к проведению ряда разных мероприятий, и люди могут зря потратить деньги, рассказал кандидат медицинских наук и педиатр Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, возможно, об угрозе ужесточения карантина с 15 октября нужно говорить громче.

"Никто тотальный локдаун, насколько я понимаю, сейчас вводить не собирается...", – поделился мнением медик.

Напомним, в марте 2020 года началась пандемия COVID-19, в этом же месяце в Украине ввели карантин. Позже в нашей стране было несколько волн заболеваемости, и власти вводили локдауны.

Сейчас карантин в Украине адаптивный – государство поделено на "зеленую", "желтую", "оранжевую", а также "красную" зоны. Самые слабые карантинные ограничения в "зеленой" зоне, а наиболее строгие – в "красной". Пока вся Украина "зеленая".

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предупреждал, что украинское государство может перейти в "желтую" зону уже на следующей неделе (13 – 19 сентября).

Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин говорил, что в стране новый локдаун неизбежен. Чиновник предупредил, что локдаун в Украине могут ввести в ноябре.

Автор: Екатерина Присяжнюк