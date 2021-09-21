Ее позволяет проводить закон "О защите населения от инфекционных болезней".

Министр здравоохранения Украины допускает, что к отдельным группам людей может быть применена принудительная вакцинация от коронавирусной болезни.

Об этом Виктор Ляшко заявил в эфире "Свободы слова" на канале ICTV.

По его словам, может наступить момент, когда в Украине может быть введена принудительная вакцинация.

Он отметил, что ее позволяет проводить закон "О защите населения от инфекционных болезней".

Читайте такжеС четверга вся страна перейдет в "желтую" зону карантина - Ляшко"Сегодня вакцина доступна для всех и вакцинация является добровольной. Вопрос введения категорий профессий, для которых вакцинация от коронавируса будет обязательна, рассматривается", - отметил Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что в Украине хотят ввести отдельную уголовную ответственность для медиков за фальшивые справки о вакцинации от COVID-19 и фальшивые отрицательные ПЦР-тесты.

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Автор: Дмитрий Хилюк