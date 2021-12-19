Стало известно, сколько больных коронавирусом в Украине нашли в субботу / фото ua.depositphotos.com
Коронавирус COVID-19 в Украине в течение субботы, 19 декабря, диагностировали у 3 602 человек.
За сутки вирус нашли у 49 медиков и 390 детей, сообщил Telegram-канал Минздрава Украины.
В субботу госпитализированы 2 129 заболевших, выздоровели – 6 866, а умерли – 176.
Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 19 декабря:
- Всего заболели 3 608 151 человек;
- Выздоровели – 3 331 865 человек;
- Умерли – 93 105;
- Сделано 16 492 954 ПЦР-теста.
Напомним, 17 декабря коронавирус в Украине диагностировали у 7 503 человек, среди заболевших было 154 медика и 674 ребенка.
В нашем государстве уже нашли новый штамм COVID-19 – "Омикрон". Этот вариант коронавируса найден у лица, вернувшегося из Объединенных Арабских Эмиратов.