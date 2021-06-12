В Украине в последние недели улучшилась ситуация с коронавирусом.

По состоянию на утро, 12 июня, в Украине подтвердили еще 1 274 новых случаев заболевания COVID-19. Среди них – 40 детей и 53 медработника.

Об этом говорится в данных Минздрава в Telegram.

В пятницу с осложнениями недуга госпитализировали 709 больных, в то же время 4905 человек выздоровели. За сутки зафиксировали 69 смертей.

За все время пандемии в Украине всего заболело 2 222 701 человек: 2 125 685 граждан выздоровели, 51 646, к сожалению, умерли.

Читайте такжеВ курортных городах Херсонской области от COVID-19 будут вакцинировать всех желающихЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (215), Харьковской (104), Киевской (102), Львовской (84) и Донецкой (84) областях.

В Украине улучшилась ситуация с коронавирусом. 9 июня все регионы перешли в "зеленую" зону с минимальными карантинными ограничениями.

Эксперты отмечают, что за две недели смертность от COVID-19 уменьшилась почти вдвое. В то же время в официальной статистике новых выявлений растет доля обнародования давних случаев, что существенно увеличивает погрешность при прогнозировании.

Между тем в Украине началась массовая вакцинация граждан, которые предварительно зарегистрировались в приложении "Дія". Уже в эти выходные, 12-13 июня, более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в городе Киеве. На прошлой неделе работало только 10 центров.

Глава Минздрава Виктор Ляшко не исключает, что украинцы смогут свободно путешествовать в страны Европейского Союза уже этим летом.

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Автор: Яна Ставская