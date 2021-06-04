По словам министра, эти больницы вернутся к предоставлению плановой медицинской помощи для лечения всех болезней.

Количество больниц, которые предоставляют лечение пациентам с COVID-19, не будет сокращено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время Часа вопросов к правительству, отвечая на вопросы народных депутатов о якобы сокращении количества больниц в Украине.

«Что касается «ковидных» больниц - никто никакие больницы не закрывает», - отметил министр.

Он отметил, что на сегодняшний день определена сеть «ковидных» больниц и больниц, которые работают «с основными пакетами» медицинских услуг.

Ляшко также напомнил, что в Украине было две значительных вспышки заболевания COVID-19: осенью 2020 и весной 2021 года - и в это время коечный фонд был увеличен на 50% от всего коечного фонда в сети здравоохранения. Теперь для того, чтобы предоставлять плановую медицинскую помощь, проводить плановые госпитализации и плановые операции, больницы, предоставляющие помощь при лечении COVID-19, вернутся к лечению больных с другими неинфекционными болезнями.

Читайте такжеУкраинская вакцина против COVID-19: анонсированы первые результаты разработокОн добавил, что по этим вопросам в течение двух недель велись дискуссии с участием медицинских работников. Составлен перечень больниц, которые будут оказывать помощь больным COVID-19, а все остальные возобновляют плановую медицинскую помощь для пациентов с другими болезнями.

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Автор: Надя Пришляк