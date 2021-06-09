По состоянию на 9 июня во всех регионах ситуация с коронавирусом стабилизировалась и все они находятся в "зеленой" зоне карантина.

В Украине сегодня эпидемическая ситуация во всех регионах соответствует «зеленому» уровню эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют обнародованные Минздравом индикаторы определение уровней эпиднебезопасности в регионах.

В то же время решение о переводе областей в ту или иную зону эпидопасности принимает Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Справка УНИАН. Ограничения "зеленой зоны" предусматривают: пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах; проведение массовых мероприятий не более 1 человека на 5 квадратных метров; кинотеатры с заполненностью на 50%; перевозку пассажиров только в пределах сидячих мест.

Коронавирус в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки в Украине было выявлено 1385 новых случаев COVID-19. За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 2 218039 человек, 2108684 выздоровели, 51410 умерли. Проведено ПЦР-тестирований - 10405577.

Напомним, ранее Кабинет министров принял решение о смягчении противоэпидемических ограничений в Украине. В частности, разрешена работа кафе и ресторанов после полуночи, а люди с отрицательными COVID-тестами или вакцинированные могут свободно собираться на массовые мероприятия.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров