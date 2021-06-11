Прививки будут делать вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

Уже в эти выходные, 12-13 июня, более 50 центров массовой вакцинации от COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в городе Киеве. На прошлой неделе работало только 10 центров.

Как сообщили в Минздрав, в этих центрах будут прививаться граждан, которые записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава.

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Так, планируется работа:

в Днепропетровской области - 13 центров,

во Львовской - 8,

в Одесской - 7,

в Полтавской - 5,

в Херсонской и Киевской по 3,

в Черновицкой и Хмельницкой по 2,

по одному в Тернопольской, Ривненской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Харьковской и в Киеве.

На сайте Минздрава можно посмотреть адреса центров.

Прививки будут делать вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

Напомним, полностью вакцинированы от COVID уже 200 тысяч жителей Украины.

1 июня ВОЗ одобрила использование вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac, именно этого препарата сейчас больше всего получила Украина.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

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Автор: Виктория Гордиенко