В Украине будут работать более 50 региональных центров массовой вакцинации от COVID-19 / фото УНИАН

Уже в эти выходные, 12-13 июня, более 50 центров массовой вакцинации от COVID-19 будут работать в 15 областях Украины и в городе Киеве. На прошлой неделе работало только 10 центров.

Как сообщили в Минздрав, в этих центрах будут прививаться граждан, которые записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава.

Читайте такжеЧтобы не стоят в очереди: киевлянам предлагают записаться на вакцинацию в МВЦ

Так, планируется работа:

  • в Днепропетровской области - 13 центров,
  • во Львовской - 8,
  • в Одесской - 7,
  • в Полтавской - 5,
  • в Херсонской и Киевской по 3,
  • в Черновицкой и Хмельницкой по 2,
  • по одному в Тернопольской, Ривненской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Харьковской и в Киеве.

На сайте Минздрава можно посмотреть адреса центров.

Прививки будут делать вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech. 

Напомним, полностью вакцинированы от COVID уже 200 тысяч жителей Украины.

1 июня ВОЗ одобрила использование вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac, именно этого препарата сейчас больше всего получила Украина.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Гордиенко